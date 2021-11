Roger Federer non tornerà alle competizioni prima dell’estate del 2022. «Sarei incredibilmente sorpreso di giocare a Wimbledon» (che va dal 27 giugno al 10 luglio) ha detto oggi il 40.enne in un’intervista ai giornali Tamedia.

Il tennista svizzero, lo ricordiamo, si sta riprendendo da un infortunio al menisco mediale destro. «Secondo i medici, potrò ricominciare a correre attorno a gennaio. La ripresa di allenamenti che si avvicinano, per movimenti, al tennis, dovrebbe avvenire in marzo o aprile», ha spiegato Federer. «Dopo di che sarà necessario ricostruire le condizioni fisiche necessarie per reggere un’alta intensità di gioco».