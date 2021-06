Dieci giorni dopo la sconfitta sull’erba di Halle contro Felix Auger-Aliassime al secondo turno, in cui la sua attitudine mentale non gli era piaciuta per nulla, Roger Federer si dice “pronto” per il suo torneo del Grande Slam preferito. Ad Halle, un torneo che si era aggiudicato dieci volte e di cui era il detentore del titolo, “le cose hanno deragliato a livello mentale”, ha spiegato sabato. “C’è modo e modo di perdere e mi sono fissato degli standard. Il fatto positivo e che so che qui a Wimbledon ciò non si ripeterà. Sono pronto, non vedo l’ora, sono carico come una molla e so che posso fare molto meglio”, ha assicurato il basilese, che compirà 40 anni il prossimo 8 agosto.