Roger Federer, l’uomo dei 20 Slam, spinge per la fusione del tennis professionistico maschile (ATP) e femminile (WTA). Lo ha fatto oggi su Twitter, con un primo messaggio seguito da altre precisazioni.

«Mi stavo chiedendo... Sono il solo a pensare che sia arrivato il momento per unire tennis maschile e femminile in una cosa sola?», ha scritto il fenomeno renano nel primo pomeriggio. A chi gli chiede che cosa ha in mente, Roger risponde prontamente: «Sto immaginando una fusione tra WTA e ATP». E poi ancora: «Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo, ma le due organizzazioni che gestiscono il circuito professionistico maschile e femminile».