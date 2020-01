Come sarebbe andata se Federer avesse vinto il primo set contro Djokovic? È la domanda che si porranno molti tifosi, svizzeri e non, alla luce dell’esito della semifinale degli Australian Open. Al penultimo atto dello Slam, Roger ha per un attimo illuso tutti. Sì, nel primo set il basilese – ripresosi fisicamente dopo i problemi agli adduttori accusati ai quarti – ha illuminato la Rod Laver Arena. Ha spaventato Nole, anche. Grazie a un tennis solido, tantissimi vincenti e diverse magie, nella prima frazione Federer si è portato sul 5-2. E poi? E poi si è disunito, lasciando che Djokovic ritrovasse la fiducia e il solito gioco fatto di lunghi scambi e fatica. Rimontato e battuto al tie-break, Federer non è più riuscito a dettare il ritmo della sfida, subendo la forza dell’avversario. Nel secondo set a Djokovic è bastato un break per allungare, grazie a un guizzo pazzesco sotto rete. Nel terzo set l’elvetico ha provato a far vacillare Djokovic, ormai padrone sicuro del campo. Roger ha lasciato andare i colpi, trovando righe e angoli impossibili. Non è bastato, poiché Nole è riuscito a piazzare un altro break al momento giusto e a chiudere sul 6-3 la cinquantesima battaglia contro Federer.