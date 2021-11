Il primo non ha avuto nessuna difficoltà per battere Casper Ruud. Un 6-4, 6-2 in un’ora e 20 minuti permette al russo di difendere il titolo conquistato un anno fa a Londra. Per il norvegese è stata già un’impresa entrare tra i primi quattro della kermesse al Pala Alpitour, lui che era partito come n.8 al mondo. Ha vinto il grande favorito della sfida.