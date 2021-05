Novak Djokovic (ATP 1) e Rafael Nadal (ATP 3) si affronteranno domenica per la sesta volta nella finale del Masters 1000 di Roma. Si tratterà della prima sfida tra i due dalla finale del Roland Garros dello scorso anno, vinta dallo spagnolo.

Dominato Reilly Opelka

Come previsto, Rafael Nadal non ha avuto alcuna difficoltà a superare lo scoglio delle semifinali al Masters 1000 di Roma. In nove volte vincitore del torneo ha dominato lo statunitense Reilly Opelka (ATP 47) 6-4 6-4.

A due settimane dall’inizio del Roland Garros (30 maggio – 13 giugno), lo spagnolo ha ritrovato le migliori sensazioni sulla terra battuta che ama tanto. Per staccare per la decima volta il titolo nella Città eterna, Nadal dovrà battere il suo miglior nemico, il numero uno del ranking mondiale Novak Djokovic o l’italiano Lorenzo Sonego. L’iberico ha già affrontato il serbo in cinque occasioni in finale a Roma.

«Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, non bella da giocare e che si sarebbe fatta sul suo servizio. Per me è una vittoria importante, ora manca l’ultimo sforzo», ha detto Rafael Nadal dopo la vittoria in due set contro lo statunitense Opelka, nella semifinale dell’Open d’Italia.

«Quasi non ci posso credere - ha commentato lo spagnolo -. La vita mi ha regalato tanti bei momenti, su questo campo ho fatte tante buone partite ed è bello essere di nuovo in finale qui».

Alla conquista del titolo

Laureato dal canto suo per cinque volte a Roma – di cui due volte a spese del maiorchino -, Novak Djokovic ha battuto in semifinale l’italiano Lorenzo Sonego (ATP 33) 6-3 6-7 (5/7) 6-2 dopo due ore e 44’ di gioco.

I due grandi rivali si ritroveranno dunque sulla terra battuta nel miglior momento. Giocheranno entrambi la loro prima finale dell’anno in un Masters 1000 sul questo tipo di superficie.

