Berrettini non ce la fa: il tennista italiano si ferma per un problema agli addominali ed è costretto a ritirarsi nella sua prima partita delle finali ATP a Torino. Il venticinquenne di Roma, dopo l’intervento del medico, aveva provato a riprendere il gioco, ma il dolore era troppo forte. L’azzurro è uscito in lacrime tra gli applausi del Pala Alpitour e dell’avversario Zverev, che era in vantaggio 7-6 9/7 1-0 al momento dell’interruzione.