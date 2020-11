Ottimo debutto per Dominic Thiem alle finali ATP. Nel match inaugurale del torneo, che si gioca alla 02 Arena di Londra, l’austriaco ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, detentore del titolo, con il risultato di 7-6 7/5 4-6 6-3. In tarda serata Rafael Nadal ha avuto ragione del russo Andrey Rublev per 6-3 6-4.