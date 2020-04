«È difficile immaginare un’uscita in tempi brevi da questa pandemia da coronavirus. Il tennis agonistico, oltretutto, è uno degli sport più difficili da gestire sul piano organizzativo. Innanzitutto bisogna augurarsi che il traffico aereo, e non solo quello , torni ad una normalizzazione. Si deve poter viaggiare senza incubi e non bisogna più temere i raggruppamenti di persone». Ad esprimersi così, in una intervista rilasciata all’Équipe, è stato Stan Wawrinka. Il tennista di St. Barthélemy ritiene che il suo sport sarà uno degli ultimi a ritrovare l’equilibrio perduto. «Prendiamo ad esempio il Roland Garros. Si tratta di una manifestazione che non è organizzata per una cinquantina di persone. Anche se si dovesse giocare senza pubblico, è facile immaginare che di gente che gira attorno ai campi, senza pensare ai giocatori, ce n’è davvero parecchia. Adesso è ancora presto per fare previsioni, ma secondo me è da prendere seriamente in considerazione la possibilità che non si giochi più in questa stagione».