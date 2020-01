Giovanni Schuler è stato eletto alla presidenza del Tennis Club Chiasso in occasione dell’assemblea generale annuale ordinaria tenutasi il 22 novembre scorso a Seseglio. Scaduto il termine per il mandato 2016-2019, tutti i soci del club sono stati chiamati a votare per l’elezione del nuovo comitato e presidente per il triennio 2019-2022. Candidati alla presidenza Anna Ceracchini e Giovanni Schuler, già eletto dai soci lo scorso anno durante la convocazione di un’assemblea straordinaria in seguito alle dimissioni anticipate del presidente in carica Anna Ceracchini.