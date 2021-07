Niente da fare per Viktorija Golubic nei quarti di finale di Wimbledon. La 28.enne zurighese, numero 66 del ranking mondiale, è stata seccamente sconfitta 6-2 6-2 dalla ceca Karolina Pliskova (WTA 13). Per l’elvetica è stato comunque un torneo da ricordare. Mai, in carriera, era andata oltre il terzo turno in uno Slam. Domani tocca a Roger Federer andare a caccia della semifinale. Il basilese se la vedrà con il 24.enne polacco Hubert Hurkacz (ATP 16), che ha sorprendentemente eliminato Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone al quinto set. La partita, sospesa ieri per pioggia con il russo avanti 2 set a 1, ha visto oggi la rimonta del rivale per il definitivo 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3.