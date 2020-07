«La ripresa del tennis mondiale, sempre che possa concretizzarsi, sarà una vera forzatura». A sottolinearlo è Claudio Mezzadri, che comunque si augura di poter tornare a vedere e commentare il grande tennis, almeno in occasione dell’Open degli Stati Uniti (ancora in agenda), che dovrebbe iniziare alla fine di agosto.

Dopo la cancellazione di Washington (previsto a metà agosto), l’ATP spera di ripartire ufficialmente con il torneo di Cincinnati, trasferito a New York e piazzato una settimana prima della prova del Grande Slam. Quali le impressioni del commentatore RSI?

Questioni organizzative

«Hanno cercato per ragioni organizzative (alberghi, trasporti e quant’altro) di concentrare tutto in una sola località. L’idea di per sé ha una sua logica e la ritengo più che apprezzabile. Ora si tratterà...