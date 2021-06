«Non ho mai giocato così bene, è stata un’esperienza fantastica. Mi dispiace perché fisicamente non sono riuscito a reggere sulla distanza, è qualcosa su cui dovrò lavorare», ha detto Musetti, che all’uscita dal campo ha ricevuto l’onore delle armi dall’avversario, fermatosi per applaudirlo. Djokovic si è qualificato per la quindicesima volta ai quarti del Roland-Garros, ma ha dovuto faticare. «A inizio partita ero nervoso, più di quando mi sono trovato sotto di due set – ha ammesso il serbo – Ho commesso molti errori non forzati. Ma dopo aver perso il secondo, sono uscito dal campo per cambiarmi e quando sono tornato ero un altro giocatore».

Una scelta che divide

Intanto il ritiro di Roger Federer dal torneo, annunciato ieri, sta dividendo il mondo del tennis. «Non funziona in questo modo», ha criticato il 66.enne Paul McNamee, ex giocatore e già direttore degli Australian Open. «Non puoi semplicemente scegliere quali partite vuoi giocare e quali no». Così Patrick McEnroe, esperto per ESPN: «Capisco la decisione, ma non mi piace. Qualcuno beneficia del suo forfait e quindi ha un vantaggio». Secondo il quotidiano «L’Équipe», il forfait è logico: «Federer aveva bisogno del Roland Garros per preparare i tornei sull’erba. Il ritiro, inoltre, ha i suoi lati positivi. Dimostra che lo svizzero crede davvero in un successo a Wimbledon». Per l’immensa Chris Evert, il caso è chiuso: «Roger si è guadagnato il diritto di fare ciò che vuole nel tennis». Mats Wilander sperava in uno scenario diverso, ma è comprensivo: «Roger ha pianificato il suo ritorno come un progetto a lungo termine. È una buona notizia, dimostra che sarà ancora in giro per molto tempo. A Parigi ha giocato le partite di cui aveva bisogno». Comprensione anche da parte di Boris Becker: «Roger si è guadagnato questo diritto e ci ha fatto capire che continuare a giocare sarebbe stato rischioso per il suo futuro». Andy Murray ha difeso il grande rivale su Twitter: «È stata una decisione sensata, ha ascoltato il suo corpo. Nel basket o nel calcio un atleta che torna da un infortunio rientra gradualmente, giocando spezzoni di partita per ritrovare la forma. Nel tennis non puoi permetterti questo ​​lusso».