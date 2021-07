«Il primo successo in un torneo della WTA non si scorda mai. Anche se è in doppio». A dirlo è Susan Bandecchi, che dopo aver festeggiato a Losanna, insieme a Simona Waltert, ci risponde da Olomouc (Repubblica Ceca). «Avrò dormito quattro ore, ma è meglio che non ci penso perché devo essere pronta per questo torneo ITF da 60.000 dollari che, chissà, potrebbe regalarmi qualche altra bella soddisfazione», dice la 23.enne ticinese, che attualmente è numero 222 del ranking mondiale in singolare. Ma torniamo con la mente al Ladies Open di Losanna. Come è stata la settimana appena conclusa in Svizzera?

«È iniziata malissimo. Sia io che Simona siamo uscite di scena subito in singolare. Poi sono arrivati diversi giorni di pioggia. Lunghe ed estenuanti attese, con la parentesi di un set in doppio giocato...