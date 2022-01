Novak Djokovic ha parlato. Lo ha fatto, va da sé, via social network. Il numero uno del ranking ATP ha ringraziato chi, «in tutto il mondo», lo ha sostenuto. Come noto, il giocatore serbo si trova in un centro di detenzione a Melbourne in attesa di sapere se potrà o meno disputare gli Australian Open. Il suo visto di ingresso è stato annullato, dopo che «Nole» non aveva soddisfatto tutti i requisiti d’entrata (in particolare per quanto riguarda lo status vaccinale).