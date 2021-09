Inizialmente previsto a Shenzen (Cina), il Masters femminile è stato spostato a Guadalajara, in Messico, e si terrà dall’8 al 14 novembre. La decisione, come riferisce la WTA, è stata causata dalla soppressione della tournnée asiatica a causa delle crescenti preoccupazioni per la pandemia di COVID-19. Cancellato lo scorso anno, il torneo che raggruppa le migliori otto della Race stagionale in singolare e le migliori otto coppie del doppio, tornerà ad essere giocato a Shenzen dal 2022 fino al 2030.