Non a caso, a suo favore si mobilitarono la Casa Bianca e la WTA (Women’s Tennis Association), il circuito del tennis professionistico, più gruppi per i diritti umani e grandi stelle della racchetta in attività e del passato.

Dopo essere riapparsa in foto e video senza dissipare i dubbi, l’ex numero uno al mondo di doppio femminile ritrattò le sue accuse in un’intervista con Lianhe Zaobao, una testata in lingua cinese di Singapore Press Holdings.

Il CIO è stato criticato per aver aiutato lo sforzo cinese per contenere gli effetti della vicenda per garantire ai giochi un maggior successo. Martedì il presidente Xi Jinping ha incontrato Bach a Pechino, in una delle poche udienze pubbliche che il leader del Partito comunista cinese ha concesso a un dignitario straniero dall’inizio della pandemia. Xi, infatti, non ha lasciato la Cina da gennaio 2020 e non ha ricevuto leader stranieri da marzo dello stesso anno, pur avendo partecipato ad eventi internazionali in modalità virtuale.