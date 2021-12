Scatta in Australia la nuova stagione del tennis. A Sydney, fino al 9 gennaio, si gioca l’ATP Cup. E, come noto, non c’è la Svizzera. Quattro i gironi. A: Serbia, Norvegia, Cile e Spagna. B: Italia, Russia, Australia e Francia (che ha sostituito l’Austria). C: Germania, Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti. D: Grecia, Polonia, Argentina e Georgia. La formula è semplice: le prime di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate: A contro D e B contro C. Dopo una serie di speculazioni si è capito che Novak Djokovic non giocherà questo torneo a squadre. Anche perché non è ancora partito per l’Australia. E non è ancora certo che lo farà. Il caso Novak, perché di un vero e proprio caso si tratta, fa discutere. Tanto che si sta studiando una deroga per consentirgli di giocare il primo Grande...