Novak Djokovic si è imposto a Roma battendo in finale l’argentino Diego Sebastian Schwartzman 7-5 6-3. Per il serbo, numero 1 del ranking mondiale, si tratta del quinto successo al Foro Italico e del 36.esimo in un Master 1000. In campo femminile il successo è andato alla romena Simona Halep (n. 1), che ha approfittato del ritiro della ceca Karolina Kliskova (n. 2). Quest’ultima si è arresa sul 6-0 2-1 per problemi alla schiena.