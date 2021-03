«Essere al 100% a Wimbledon»: è questo il solo obiettivo di Roger Federer. Alla vigilia del suo grande ritorno sui campi di Doha, dopo oltre tredici mesi di assenza, il basilese ha oscillato tra sollievo e dubbio durante la sua prima - virtuale - conferenza stampa in Qatar. «Le mie aspettative per questo torneo non possono essere alte», ha detto. «So che lascerò Doha con un sorriso anche se dovessi perdere al primo turno, contro Daniel Evans o Jérémy Chardy. Essere di nuovo sul circuito dopo aver subito due interventi al ginocchio è un grande exploit. Devo ammettere che la strada è stata molto lunga».

Costretto a sottoporsi a una seconda operazione a giugno, l’uomo con venti titoli del Grande Slam si sta allenando con l’intensità desiderata solo da poche settimane. «Ho dovuto ricominciare da zero, questa riabilitazione ha rappresentato una grande sfida», afferma. «Mi sono preso il tempo necessario prima di rigiocare dei set», prosegue Roger. «Sono riuscito a farlo a Dubai, insieme a Dominic Stricker (il vincitore del Roland-Garros tra gli juniores) e con... Daniel Evans. Gli automatismi sono tornati lentamente. Gli ultimi venti giorni sono stati davvero molto incoraggianti, ma tante domande rimangono aperte. Devo ancora dimostrare a me stesso di poter rigiocare al 100% delle mie possibilità».

Pensione? No grazie

In nessun momento, tuttavia, il renano si è sognato di smettere. «Il pensionamento - ribadisce Federer - non è un pensiero che mi è venuto sul serio. Sono convinto che la mia storia non sia ancora finita».

I dubbi sulla capacità di tornare ai livelli migliori e su come reagirà il ginocchio destro, sono alla base della prudenza mostrata fin qui dal campione elvetico. Questo rientro, precisa lui, non ha nulla a che fare con quello glorioso di quattro anni fa: «Quando sono tornato in Australia, nel gennaio 2017, sapevo che la schiena avrebbe resistito. Ero completamente rassicurato sulle mie condizioni fisiche», afferma. Oggi, però, la situazione è diversa. «Andrò avanti partita dopo partita, torneo dopo torneo. Quindi, dopo Doha, valuterò se giocare anche a Dubai. In seguito l’idea è di ripetere un blocco di preparazione di 4-6 settimane».

Tutto questo per avvicinarsi a Wimbledon nel miglior modo possibile: «La mia stagione inizierà davvero a giugno, con il ritorno sull’erba di Halle», ha concluso.

Il record di Djokovic

Intanto, Novak Djokovic ha strappato a Roger Federer uno dei suoi più grandi record. Il serbo ha infatti iniziato la sua 311. settimana in testa alla classifica ATP, superando le 310 dello svizzero. Oggi 33.enne, «Nole» è diventato numero al mondo per la prima volta a 24 anni, il 4 luglio del 2011, all’indomani del suo primo trionfo a Wimbledon. Nel decennio successivo, non ha quasi mai lasciato la «top 3», salvo nel 2017 quando saltò sei mesi di competizioni a causa di un infortunio. Sprofondato al 22. rango, è tornato sulla cima il 1. novembre del 2018, lasciando brevemente il trono a Nadal un anno dopo. Dal 3 febbraio del 2020, Novak Djokovic non ha più mollato lo scettro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata