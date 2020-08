Il TC Chiasso ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di LNA del torneo Interclub. In finale la squadra momò ha sconfitto per 4-3 il Grasshopper. Decisiva la vittoria colta per 10-8 nel super tie-break conclusivo da Belinda Bencic e Susan Bandecchi su Simona Walter e Stefanie Vögele. Bencic, numero 8 delle classifiche mondiali, è stata la trascinatrice nella fase finale andata in scena a Winterthur.