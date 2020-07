Il TC Chiasso, campione in carica, prova a difendere il titolo. E lo fa estraendo l’artiglieria. Numero uno della squadra negli Interclub di LNA - che iniziano oggi - è Belinda Bencic. Sì, proprio lei, la numero 8 della classifica mondiale. «Quest’anno possiamo contare su una fuoriclasse, ma ci tengo a sottolineare che in questo team ci sono tante brave tenniste, in prevalenza svizzere, comprese diverse ticinesi». L’affermazione è di Pedro Tricelli, capitano e allo stesso tempo general manager. Al suo fianco ci sarà Ivan Bencic, padre della sangallese che proprio ieri è stata tra le protagoniste della Pro Cup (promossa da Swiss Tennis) che si è giocata a Bienne.

Amicizia di vecchia data

Fra Tricelli e la famiglia Bencic c’è una sorta di feeling, un’amicizia che perdura. Diversi anni fa, il manager...