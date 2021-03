Debutto vincente per Jack Sock nel Challenger indoor Città di Lugano: 6-4 6-3 all’elvetico Antoine Bellier. Un successo scontato? «Assolutamente no», risponde lo statunitense. Il suo passato da top-ten non deve far dimenticare quanto successo negli ultimi due anni. «Fino al 2018 mi sembrava tutto facile. Avevo ottenuto grandi risultati, sia in singolare sia in doppio. Poi ho dovuto fare i conti con dei problemi discali. Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico. Sono stato fermo quasi un anno. Per sei mesi, visto l’infortunio, la mia classifica è stata protetta. Poi però è iniziata l’inesorabile caduta nel ranking». Sock, che attualmente è il numero 259 dell’ATP avrebbe dovuto giocare al Padiglione Conza grazie a una wild card, che dopo il forfait di tre giocatori non si è rivelata necessaria....