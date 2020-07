Chiamiamolo il potere dei social network. Oggi passare inosservato se sei un personaggio famoso è pressoché impossibile: bastano uno smartphone e una fotografia, e poi il web farà il resto, divulgando la notizia a macchia d’olio. Anche in questo caso è stato sufficiente uno scatto pubblicato su Facebook, che ha fatto il giro di tutti i principali portali, nostrani e non. Il protagonista è Roger Federer, giunto in Ticino ieri per uno spot pubblicitario di una nota marca di automobili. Doveva esserci la massima riservatezza, ma alla fine un gruppo di fortunati ha potuto vedere l’otto volte campione di Wimbledon. Lui, il più amato tra gli sportivi di tutto il mondo - nonché il più ricco -, si è mostrato per quello che è: genuino, spontaneo e disponibile. Con tutti. Indistintamente. Un saluto, tante foto e sorrisi a non finire.

Risotto e sorrisi

King Roger era a Carona, e nel Luganese, ad aspettarlo, c’era una giornata splendida, da cartolina, contrassegnata dal sole e dal caldo cocente. Tra una ripresa e l’altra - sul set era a suo agio come se fosse sul perfetto prato londinese del torneo che più ama - si è gustato un buon risotto («delizioso», ha commentato lui) accompagnato da un’insalatina verde - il fisico va mantenuto, soprattutto a quasi 39 anni - Con il nostro Cantone, Federer ha un rapporto privilegiato. «Venivo ad Ascona in vacanza quando ero ragazzo ed è quindi bello tornare, anche se solo per poco tempo. Non venivo in Ticino da un po’, qui mi sento bene e tutto è bellissimo. L’anno scorso non sono potuto venire, ho trascorso le mie ferie in montagna, in zona Basilea e Zurigo. Il tempo ahimè è sempre troppo poco», ci ha detto. Ad accompagnare il basilese pure la moglie Mirka, e la promessa di tornare al più presto con i figli.

Nel paesino di circa 1.000 abitanti appena si è sparsa la voce della sua presenza sono iniziati ad arrivare i fan, ma l’occasione per noi è stata propizia pure per parlare del suo stato di salute, alla luce dei recenti problemi al ginocchio. «Voglio recuperare la condizione ed essere in forma il più velocemente possibile. Il tennis mi manca molto, non vedo l’ora di poter imbracciare nuovamente la racchetta, ma cerco anche di godermi il momento. Ho più tempo per me, per la mia famiglia e mi sento bene». L’anno in corso per Roger Federer era iniziato con il piede sbagliato, complice un fastidioso infortunio. L’emergenza sanitaria ha fatto il resto, bloccando i più grandi tornei. Sul tema coronavirus il campione ha le idee ben chiare e invoca la massima prudenza. «Con la pandemia non si scherza, bisogna aspettare il momento giusto per ricominciare a fare tutto, senza avere fretta. È fondamentale mantenere sempre le distanze sociali e rimanere in piena sicurezza. Anche per me stesso, qui oggi c’è molta gente, ma cerco e cerchiamo sempre di rispettare le regole, per il bene di tutti».

Uno spot anche per il turismo

Federer, il non divo per eccellenza, si è poi concesso una passeggiata in quello che ha definito «un villaggio incantevole». È stata una giornata fortunata, per Carona, per chi ha potuto ammirarlo dal vivo e pure per tutto il Ticino. In un periodo in cui il turismo rossoblù tenta di recuperare il terreno perso non c’è miglior campagna pubblicitaria della presenza di Federer. Per vedere i suoi colpi migliori con una racchetta in mano servirà ancora un pizzico di pazienza. Intanto godiamocelo in carne e ossa, tra un ristretto gruppo di avventori del Ristorante Posta, storico ritrovo situato nel cuore di Carona con giardino ombreggiato da un enorme glicine. Il nucleo antico e il Parco San Grato con la sua splendida vista sul lago di Lugano a rendere il tutto ancor più bello, se ce ne fosse bisogno. Un appassionato è anche riuscito nel suo intento, portarsi a casa un ricordo di una giornata indimenticabile. «Non mi sono mai perso un suo incontro, alla tele e in qualche occasione pure dal vivo, ma mai mi era capitato di trovarmi Roger Federer così vicino. L’emozione è stata fortissima, non sto più nella pelle. Sono riuscito a farmi una foto con lui, ma confesso che mi tremava il braccio». Se a Roger in campo il braccio è tremato in pochissime circostanze, ieri è capitato a molti. Una bella sensazione, da spot.

Loading the player...

©Daniela Lombardo

©CdT.ch - Riproduzione riservata