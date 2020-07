Dopo la breve tappa ticinese di Carona, dove King Roger si è fermato per realizzare lo spot pubblicitario di una nota marca di automobili tedesca, Federer ieri si trovava in Italia, a Finale Ligure per girare un altro spot, questa volta della Barilla.

Come si legge in un articolo del Secolo XIX, Roger è atterrato venerdì mattina a Villanova d’Albenga, con un volo privato proveniente da Zurigo, e in serata è tornato in aeroporto per rientrare a casa. Appena poche ore di sosta nella località ligure, dove a ora di pranzo si è ritrovato a colpire diritti e rovesci dal tetto reso celebre da Vittoria e Carola; gli attori dello spot non sono stati autorizzati a divulgare immagini e informazioni, ma un dirimpettaio solerte non si è fatto sfuggire la scena e ha registrato un breve video in cui si vede il renano colpire qualche volée, davanti a lui una ringhiera e alle sue spalle qualche antenna.