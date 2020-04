«L’arroganza di Parigi e lo stile di Wimbledon»

«Quello dei calendari nel tennis è un pasticciaccio. Anzi un pasticciaccio brutto, che sarebbe stato difficile crearne uno peggiore». Ad esprimersi così è Claudio Mezzadri, che alla situazione venutasi a creare aggiunge solo un aggettivo: «grottesco». E poi torna a raccontare quanto di fatto è successo da quando l’epidemia da coronavirus si è trasformata in pandemia. «Indian Wells è stato il primo torneo che ha optato per l’annullamento. Da lì in poi c’è stato un effetto a catena. Un Far West senza regole. C’è stato chi non ha rispettato neppure il buonsenso. Regole scritte e non scritte. Alludo agli organizzatori del Roland Garros. Ma come è possibile proporre una data alternativa, in settembre, senza consultarsi con gli altri scavalcando tutto e tutti, in nome di una ‘grandeur’ che in questo...