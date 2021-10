Da due anni gli Swiss Indoors di Basilea non figurano nel calendario dell’ATP Tour. Il torneo, che nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare il suo cinquantesimo - la prima edizione risale al 1970 -, dovrebbe tornare nel 2022, dal 22 al 30 ottobre. Il condizionale è d’obbligo, la speranza che si possa nuovamente giocare alla Sankt Jakobshalle è però concreta. Quando in estate si era deciso di rinunciare, lo si era fatto per ragioni precauzionali. «Proporre in pieno autunno un evento sportivo indoor con 10.000 spettatori per ogni giornata sarebbe stata un’operazione con troppe incognite», aveva detto il presidente Roger Brennwald. Difficile dargli torto. Le prospettive relative alla pandemia suggeriscono ora un moderato ottimismo. D’altra parte, in questo periodo, i tornei non mancano. La rincorsa...