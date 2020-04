C’è un misto di sorpresa e fierezza nel valutare la prima vittoria di Stan Wawrinka in una prova del Grande Slam. Il successo del romando all’Open d’Australia non rientrava certamente nelle ipotesi più ottimistiche degli appassionati elvetici. Ma lo sport, nel caso specifico il tennis, non è scienza esatta. Può, anche se assai di rado, regalare grandi exploit. Non capita spesso che un giocatore firmi uno Slam alla sua prima finale. Ed è ancora più impressionante il fatto che l’impresa sia stata realizzata contro il numero uno al mondo. Qualcuno potrà affermare che Rafael Nadal nella circostanza fosse menomato, o perlomeno fortemente condizionato, tanto da dover richiedere a due riprese l’assistenza del fisioterapista. Forte di un orgoglio iberico, il maiorchino è però rimasto stoicamente in campo, dopo aver tuttalpiù cercato di destabilizzare Stan con un’uscita estemporanea all’inizio del secondo set. Un episodio, questo, che in altri tempi avrebbe probabilmente cambiato il corso della partita, mettendo in crisi il nostro campione. Stavolta è successo solo per un set. Wawrinka ha poi trovato la forza mentale per tornare in carreggiata e per far capire all’avversario con chi aveva a che fare. Non più un tennista paralizzato dalla paura, quella brutta bestia che ti prende il braccio e la testa nei momenti chiave delle partite. Non più un giocatore che soffre per un pur comprensibile sentimento di inferiorità. Nadal lo aveva sconfitto nei 12 precedenti confronti e, in passato, il romando non era riuscito a strappargli neppure un set. Parlare di metamorfosi dell’eterno sconfitto non è azzardato.