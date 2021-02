Sabato a Melbourne Naomi Osaka (n. 3) andrà a caccia del suo quarto titolo del Grande Slam. La giapponese, già vittoriosa all’Open d’Australia nel 2019, non ha lasciato alcuna chance a Serena Williams (n. 10) in semifinale battendola 6-3 6-4. La Osaka dovrà vedersela con l’americana Jennifer Brady (n. 22), che ha avuto ragione della ceca Karolina Muchova per 6-3 3-6 6-4.