Il tennis competitivo langue, ma i tennisti (sempre che non siano fermi per infortunio) già cercano di proporre eventi non solo per tenersi in forma. L’obiettivo è quello di stuzzicare gli appassionati e di risvegliare l’interesse degli sponsor. Con l’aggiunta di un altro, fine sensibilizzare sul ruolo degli eventi benefici. In un mese che avrebbe dovuto prepararci al torneo di Wimbledon, dalla Gran Bretagna arriva una proposta allettante, studiata apposta per dare un tocco di vita al mondo tennistico che dovrebbe riprendere nel mese di agosto. Dal 23 al 28 giugno, nell’ambito di un torneo di sei giorni, che sarà proposto dalla Lawn Tennis Association’s Roehampton Base, si terrà la «Schroders Battle of the Brits», manifestazione di cui si è fatto promotore Jamie Murray.Sette volte vincitore...