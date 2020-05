Lo avevamo idealmente lasciato al suo annuncio dell’intervento subito al ginocchio, alla promessa di un ritorno in campo sull’erba di Halle. E alla speranza un po’ folle di vincere per la nona volta Wimbledon. Erano ancora i giorni in cui il coronavirus non aveva cancellato tutto. Poi Roger Federer era spartito: in quarantena, come il più comune dei mortali. Che fine ha fatto? Starà bene? C’è stato addirittura chi pretendeva una sua presa di posizione, come se il Maestro della racchetta avesse una sorta di obbligo morale nei confronti della popolazione svizzera. Se ne stava tranquillo in famiglia, il grande Roger, e per farlo uscire allo scoperto c’è voluto addirittura l’intervento - una sorta di regalo avvelenato? - di Alain Berset.

L’invito di Alain Berset

Invitato dal Consigliere Federale ad una sorta di messaggio urbi et orbi all’elvetica popolazione, Federer è riapparso in video, su Instagram. Già, forse i cittadini del nostro Paese lo ascoltano più di quanto fanno con i politici o con le autorità in generale. «Non è facile neanche per me. Anch’io sono sempre a casa. Sono settimane che non stringo la mano a nessuno - spiegava il 21 marzo Roger -. Soprattutto le persone anziane e quelle con un sistema immunitario indebolito dipendono dall’aiuto degli altri. Dobbiamo dar loro spazio. Due metri di distanza, senza stringere la mano, anche se ci piacerebbe. Non lo facciamo e basta. Dobbiamo fare in modo di prendere la cosa sul serio. Incredibilmente sul serio anche», affermava il campionissimo prima di «nominare» per la sfida la star dell’hockey Roman Josi, la sciatrice Wendy Holdener e dj Bobo.

Tra trucchetti e volée

Da quel giorno Rogerone ci ha preso gusto e - chissà, anche i grandi si annoiano... - è diventato particolarmente attivo sui social network. E così, tutto imbacuccato sotto la neve, eccolo impegnato a palleggiare contro un muro della sua proprietà: «Vediamo se sono ancora capace di insegnarvi qualche trucchetto», diceva ridendo mentre tutti cercavano di capire quale fossero le condizioni del suo ginocchio operato. «Sto bene - dirà qualche tempo dopo -. Ho avuto un paio di settimane complicate ma adesso tutto sta andando per il verso giusto». Sospiri di sollievo all’epoca del coronavirus... Poi è stato lo stesso Roger a lanciare una sfida al mondo intero. Elegantissimo, come nemmeno all’entrata in campo per una finale di Wimbledon, con tanto di cappello, ecco Rogerone impegnato in una serie di volée ravvicinate, sempre contro il muro. «Voi cosa sapete fare»? Apriti cielo. Ci si mettono tutti, campionissimi come Novak Djokovic o Serena Williams, e decine di migliaia di tennisti più o meno improvvisati. Federer spesso commenta i video che riceve. Sempre con classe e con un sorriso, anche i tentativi più improbabili in tenute sportive che nemmeno Fantozzi e Filini nella loro celeberrima sfida a tennis nella nebbia...

Due chiacchiere con Rafa

Poteva il venti volte vincitore di un torneo del Grande Slam sottrarsi ad una delle grandi monde di questo periodo, la diretta Instagram tra campioni di una disciplina? No, certo che no. Ma il King non si scomoda per chiunque bussi alla sua porta, anche perché altrimenti trascorrerebbe le sue giornate davanti allo schermo del computer. L’unico capace di coinvolgerlo non poteva che essere il suo più grande rivale sul circuito - già, per la gioia di Nole Djokovic... - Rafael Nadal. Una decina di minuti tra risate e convenevoli, chiusa dal maiorchino con un «Non ti voglio disturbare oltre, Roger». C’è anche lo spazio per qualche aneddoto tra i due. «Ma è vero che puoi giocare anche con la mano destra?», chiede Roger. «No, no, posso scrivere con la destra, ma non giocare a tennis. Questa è una leggenda», risponde il torero di Manacor.

Tempo di beneficenza

Ma non ci sono solo chiacchierate tra amici e giochini con la racchetta nella quarantena di Federer. La pandemia di coronavirus lo spinge - in compagnia dell’onnipresente mogliettina Mirka - a devolvere un milione di franchi a chi si trova maggiormente in difficoltà. L’annuncio, con tanto di tenera foto della coppia, è ovviamente ancora una volta affidato ai social. «Viviamo tutti un momento difficile e nessuno deve essere dimenticato. Mirka ed io abbiamo deciso di fare un dono di un milione di franchi alle famiglie svizzere maggiormente in difficoltà. Il nostro contributo è solo un inizio. Speriamo che altri decidano di unirsi a noi per aiutare ancora di più le famiglie nel bisogno. Insieme possiamo superare questa crisi!».

Il politico e la fusione

Sempre molto attento alle questioni politiche del mondo del tennis, Federer approfitta delle sue lunghe giornate in famiglia, senza viaggi, per sganciare una piccola-grande bomba su Twitter: «Solo per curiosità... Sono l’unico a pensare che sia arrivato il momento per il tennis maschile e quello femminile di unirsi e diventare una cosa sola?». Successivamente l’ex numero uno al mondo spiega nei dettagli la sua proposta: «Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo ma le due associazioni che supervisionano i circuiti professionistici maschili e femminili. Quello che sto immaginando è una fusione fra ATP e WTA. È un periodo duro per ogni sport ma possiamo uscirne con due associazioni indebolite o con una più forte». La proposta viene in generale accolta favorevolmente dal mondo del tennis, anche se non mancano le voci critiche. Su tutte quella del vulcanico australiano Nick Kyrgios: «Qualcuno ha chiesto alla maggior parte dei tennisti dell’ATP cosa ne pensa dell’adesione alla WTA e come questo possa essere positivo per noi?». Nemmeno il Maestro, insomma, fa l’unanimità.

Dicono di lui

Roger Federer parla e fa parlare. Sempre e comunque, anche quando il tennis è fermo, anche quando il mondo è confrontato ad una terribile crisi sanitaria. Anche perché ci si chiede ancora di più per quanto tempo potremo ammirarlo ancora in campo. Ad agosto le candeline da spegnere saranno 39. «È ancora in fase di recupero - spiega il suo allenatore Ivan Ljubicic - e la pausa non ha inciso ancora molto. Sarà comunque pronto per la ripresa. Ancora non pensiamo a programmare il 2021, ma lui pensa di giocare fino a 100 anni, quindi...». Beh fino a 100 magari no, ma la parola ritiro non è mai stata pronunciata in questi mesi. Meglio così. E a sei anni dalla vittoria della Svizzera nella finale della Coppa Davis contro la Francia, il capitano della selezione rossocrociata Severin Lüthi racconta - anche lui in una diretta Instagram... - delle tensioni tra il Maestro e Stan Wawrinka che avevano preceduto il grande evento: «Prima della finale di Coppa Davis c’erano ancora delle tensioni tra di loro dopo il battibecco tra Stan e Mirka alle Finals di Londra. La domenica, mentre eravamo sul treno per Lilla però, Stan ci rise sopra. Entrambi misero da parte questo problema per raggiungere lo stesso obiettivo e vincemmo. Nel doppio Stan e Roger erano davvero complementari».

In quinta Lega?

Tra dubbi, incertezze e qualche polemica, quando c’è di mezzo Federer si può anche sorridere. E così il presidente di una squadra di calcio di quinta Lega del canton Friburgo - ricordandosi del passato di calciatore di Roger, grandissimo tifoso del Basilea - ha pensato bene di fare un’offerta al basilese. Già, succede anche questo in epoca di pandemia. Il presidente del FC Villarepos ha chiesto una licenza a nome Roger Federer. Sì, perché il Maestro è ancora tesserato presso l’ASF. «È da un po’ che questa idea mi frulla in testa - afferma ridendo il presidente del club Pierre Schouwey - ma non avevo mai avuto il tempo di metterla in pratica. Diciamo che il lockdown mi ha permesso di metterla in pratica». Il dirigente dell’ambiziosa squadra ha spiegato il suo progetto a Le Matin: «Abbiamo stampato una maglia numero 20, come i suoi titoli del Grande Slam, e gli abbiamo inviato una lettera chiedendogli di firmare per noi. Ma se vuole aspettare ancora uno o due anni e vincere ancora qualche torneo maggiore siamo pronti a tenergli da parte la maglia numero 21, 22 o 23! E se non volesse giocare, speriamo che ci firmi almeno la maglietta che gli abbiamo spedito. Riuscire a stabilire anche solo un contatto tra Federer e il nostro piccolo club sarebbe qualcosa di fantastico».

