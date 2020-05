Dopo essersi aggiudicato l’Australian Open nel 1957, nel 1958 Cooper aveva vinto l’Australian Open, Wimbledon e lo US Open, portando così a quattro i suoi successi nelle prove maggiori. Ai titoli in singolare ne vanno inoltre aggiunti altrettanti in doppio, di cui due al Roland-Garros (1957, 1958). Nel suo palmarès figurano in totale 27 successi, a cui aggiungere il trionfo in Coppa Davis nel 1957.