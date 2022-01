«Gli Australian Open sono più importanti di qualsiasi giocatore». Parole di Rafael Nadal, alle quali provano ad aggrapparsi giocatori, organizzatori, ATP e appassionati. Eppure, per quasi due settimane Novak Djokovic ha preso il sopravvento. Sul torneo, sui colleghi (loro vaccinati), sullo sport. E ora che tutto è andato in frantumi, dalla credibilità del tennista serbo alla sua rincorsa al Grande Slam, è lecito chiedersi se per davvero la situazione verrà sanata dal tempo. Se la storia del tennis riuscirà a inghiottire - derubricandolo - il capitolo «Melbourne 2022». La sentenza della Corte federale che ha rispedito Nole a casa, in questo senso, assomiglia tanto a un punto e virgola. L’interruzione a una vicenda imbarazzante, ma anche uno scalino che si affaccia sul vuoto. Facendo vacillare...