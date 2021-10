Henri Laaksonen (ATP 121) ha vinto il Challenger di Orléans, in Francia. Lo sciaffusano al suo sesto titolo nella categoria, ha battuto in finale l’austriaco Dennis Novak 6-1 2-6 6-2. La vittoria consente all’elvetico di tornare tra i top 100 del ranking mondiale. Domani dovrebbe figurare al 97. posto. Nel torneo ATP 250 di Sofia, la vittoria è invece andata all’italiano Jannick Sinner, che nell’ultimo atto ha avuto ragione del transalpino Gaël Monfils. per 6-3 6-4.