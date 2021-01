Henri Laaksonen (133. ATP) è staccato il biglietto per il tabellone principale dell’Open d’Australia. A Doha lo sciaffusano ha superato il terzo turno delle qualificazioni per la prima prova stagionale del Grande Slam grazie al successo nei confronti del croato Borna Gojo (223. ATP) dopo una partita durata quasi tre ore e conclusa con il risultato di 6-7 4/7 6-4 7-6 10/7. Nell’ultima frazione l’elvetico era sotto 5-4 30-0, ma è riuscito a ribaltare la situazione. È la seconda volta che Laaksonen riesce ad uscire indenne dalle qualificazioni per il torneo di Melbourne.