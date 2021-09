Henri Laaksonen (ATP 130) si è qualificato per il 3. turno dell’Open degli Stati Uniti. Lo sciaffusano ha sconfitto il cileno Cristian Garin (ATP 19) 3-6 7-6 (7/5) 6-2 6-4. Un bell’exploit per il 29.enne elvetico, che avra quale prossimo avversario il tedesco Peter Gojowczyk, che ha avuto ragione in cinque set del serbo Dusan Lajovic. In questa stagione Laaksonen aveva già raggiunto il terzo turno al Roland Garros.