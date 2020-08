Un anno di pausa dopo sette edizioni del classico ITF femminile. A Marco Jardini, che dal 2012 è presidente del TC Caslano, quei dodici mesi senza un torneo internazionale stavano davvero stretti. Grazie alle sue conoscenze e all’esperienza acquisita nelle scorse stagioni, il malcantonese torna sulla ribalta. Stavolta offre agli appassionati di tennis un ITF maschile da 15.000 dollari.

Un circolo privilegiato

«Siamo orgogliosi di aver trovato un accordo con la federazione internazionale (ITF) e con Swiss Tennis per inserire il nostro club nel circuito degli uomini. In questa stagione caratterizzata dal coronavirus, il privilegio è stato offerto solo a due circoli in tutta la Svizzera, il nostro e quello dei Klosters», sottolinea con soddisfazione Jardini.

Dal 31 agosto al 7 settembre si potranno dunque ammirare giocatori di un certo spessore provenienti da tutto il mondo.

«Organizzare a Caslano un evento di questo genere comporta un lavoro immenso. Per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che collaborano con me in questa impresa. Il tabellone non è ancora stato ultimato, ma le prospettive sono notevoli. Intanto posso già annunciare che la prima testa di serie del torneo sarà Thomaz Bellucci, un 32.enne brasiliano che si è guadagnato una certa fama in carriera», dice il presidente del circolo malcantonese.

La stella annunciata

Gli aficionados ricorderanno innanzitutto che Thomaz, oggi numero 289 ATP, era arrivato a ridosso dei primi 20 nel ranking mondiale. Al suo attivo quattro titoli, tre dei quali vinti in Svizzera, due volte a Gstaad (2009 e 2012) e una all’Open di Ginevra (2015). Nel 2010 riuscì a superare ben 4 turni al Roland Garros.

«Questo mancino, diventato professionista nel 2005 e particolarmente a suo agio sulla terra rossa, sarà ovviamente la stella del torneo - prosegue Jardini - . Avere tra noi un giocatore del suo calibro non può che rallegrarci. Il nostro principale obiettivo non è però tanto quello di presentare tennisti affermati oppure sulla via del declino. Ci teniamo piuttosto a proporre giovani talenti di diverse scuole tennistiche, compresa quella elvetica. A tale proposito mi piace far notare che arriveranno da noi Sandro Ehrat (393. ATP) e quattro giovani svizzeri U18 con buone prospettive di crescita. Alludo a Leandro Riedi, Dominic Stricker, Jeffrey von der Schulenburg e Jérôme Kym. Per quanto riguarda gli italiani, tra gli altri, ci saranno Gianluigi Quinzi (lo scorso anno numero 1 a livello juniores) e Jacopo Berrettini, fratello del più noto Matteo, n. 8 ATP e qualificatosi l’anno scorso per il Masters di Londra».

Il piano di protezione

Proporre un torneo di questi tempi non è semplice. «Tutt’altro - conferma Jardini - . Seguendo alla lettera le direttive della federazione internazionale e di Swiss Tennis abbiamo allestito un solido piano di protezione anti COVID-19. I paletti e le restrizioni sono notevoli e oserei anche dire piuttosto costosi. Avremo un’impresa di pulizie chiamata a svolgere un compito delicato per sanificare secondo le regole che ci sono state imposte. Durante tutto il torneo saranno presenti due medici. Ci è inoltre stato richiesto di predisporre una chiara separazione tra addetti ai lavori (ndr: gli arbitri e i supervisori avranno il loro campo-base negli spogliatoi del campo di calcio adiacente) e il pubblico. Faremo dunque in modo che non ci siano possibilità di entrare in contatto. Dato che non potremo garantire le classiche distanze sociali tra gli spettatori, la mascherina sarà d’obbligo per chi intende venire a vedere gli incontri. Penso che il sacrificio possa valere la candela. Vorrei infine estendere i miei ringraziamenti a tutti quelli che credono in questa manifestazione e che ci hanno aiutato a concretizzarla. Da parte nostra ci siamo impegnati al fine di garantire il lavoro a ditte locali. Gli alberghi della regione sono pure stati chiamati in causa: sono previsti almeno 500 pernottamenti sull’arco della settimana».

Finali il 6 settembre

Ricordiamo infine che si giocherà sui tre campi in terra rossa da lunedì 31 agosto. Il tabellone delle qualificazioni è composto da 32 giocatori, come quello principale. Venerdì 4 e sabato 5 settembre sono previste le semifinali di singolare e doppio. Domenica 6 si giocheranno le finali.

