A confermare l’indiscrezione è stato lo stesso All England Club, il prestigioso circolo che organizza il torneo sin dagli albori, nel 1877. 43 anni, Cicak domenica sarà l’arbitro dell’ultimo atto fra il serbo Novak Djokovic e l’italiano Matteo Berrettini. Aveva già arbitrato una finale sull’erba londinese, nel 2014, ma in ambito femminile.

Considerato come il tempio della tradizione a livello tennistico (e non solo), Wimbledon è l’ultimo dei quattro tornei del Grande Slam a designare una donna per arbitrare la finale maschile. Agli US Open, la greca Eva Asderaki-Moore era entrata nella storia nel 2015 arbitrando la finale fra Djokovic e Roger Federer. La prima in assoluto, tuttavia, fu la francese Sandra de Jenken che nel 2007 arbitrò le finali degli Australian Open e del Roland Garros.