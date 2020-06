L’Open degli Stati Uniti si terrà, come previsto, a Flushing Meadows dal 31 agosto al 13 settembre. La federazione americana (USTA) ha manifestato soddisfazione soprattutto per il fatto che l’ATP e la WTA, gli organismi che gestiscono il tennis professionistico maschile e femminile, hanno avallato il piano che è stato proposto. La stessa USTA ha infatti cercato di programmare a New York, sede della prova statunitense del Grande Slam, il Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo è previsto dal 14 al 23 agosto, una settimana prima dello stesso US Open. Entrambi gli eventi avranno luogo a porte chiuse e senza qualificazioni.