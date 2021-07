Belinda Bencic è in finale e si è pertanto assicurata una medaglia olimpica in singolare. La sangallese è uscita vittoriosa dalla combattuta sfida contro la kazaka Elana Rybakina con il risultato di 7-6 4-6 6-3. Una bella prova di carattere per la tennista elvetica che alla fine si è inginocchiata a fondo campo con le lacrime agli occhi. E la sua giornata non è ancora conclusa. Vorrà infatti guadagnarsi anche la finale nel doppio insieme a Viktorija Golubic nel penultimo atto del torneo contro le brasiliane Laura Pigossi e Luisa Stefani.