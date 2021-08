È medaglia d’oro per Alexander Zverev ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il tennista tedesco si è imposto sul russo Karen Khachanov con il risultato di 6-3 6-1. Eliminato Djokovic in semifinale, il 24.enne ha confermato i pronostici per la finale dominando il match e beneficiando della formula «best of 3», nella quale ottiene solitamente risultati migliori. Già vincitore ai Masters 2018 e altri quattro tornei Masters 1000, il tedesco non ha mai battuto un avversario top 10 nei tornei del Grande Slam, giocati «best of 5».