Grande, grandissimo Daniil Medvedev. Il russo, con un triplo 6-4, supera Novak Djokovic nella finale degli US Open conquistando così il primo Slam in carriera. La partita, durata 2 ore e 20, di fatto è stata a senso unico nonostante Medvedev, negli ultimi game, sia stato protagonista di clamorosi doppi falli e abbia permesso a «Djoko» di accarezzare il sogno di un’incredibile rimonta. Djokovic, dal canto suo, ha visto sfumare la possibilità di firmare il Grande Slam e, ancora, di vincere lo Slam numero 21 in carriera. Il serbo, al momento, rimane a quota 20 come Rafa Nadal e Roger Federer. Il record di Rod Laver, l’ultimo tennista capace di vincere tutte e quattro le prove maggiori in una sola stagione, resiste.