E così, Rafael Nadal ha raggiunto quota 20 Slam. Come il nostro Roger Federer. «Ma per sapere chi è il più forte bisogna aspettare che loro due e Novak Djokovic posino la racchetta» dice Paolo Bertolucci, 69 anni, ex numero 12 del ranking ATP e vincitore della Coppa Davis nel 1976. «Di più, per me il serbo resta avvantaggiato».

Signor Bertolucci, partiamo da una tesi un po’ bislacca e cioè che Djokovic, convinto di vincere con Nadal, abbia sottovalutato il suo avversario. Davvero il serbo può aver commesso un’ingenuità del genere?

«No, al contrario: Rafa è stato intrattabile. Punto. Il fatto che Novak, alle spalle, avesse solo una vittoria al Roland Garros contro lo spagnolo chiariva già un po’ le cose. Certo, poi c’era il discorso dello stato di forma di Nadal: aveva, in pratica, un 3-4 partite...