Il commentatore tennistico di RSI mette però anche in risalto un altro aspetto. «Stando alle sue dichiarazioni, Roger sembra intenzionato a proseguire la sua interminabile avventura agonistica ancora per un po’. In tempi relativamente brevi anche lui dovrà però appendere la racchetta al chiodo. L’8 agosto festeggerà i 40 anni. Per quanto eccezionale, il basilese non ha ancora il dono di poter camminare sulle acque. L’idea di andare a Tokyo lo aveva stuzzicato già diversi mesi fa. Tutti sappiamo che Federer ha bisogno come il pane di giocare, soprattutto se intende presentarsi preparato allo US Open. I tornei di preparazione sono a Cincinnati e a Montréal, lontani mille miglia dal Giappone. Tokyo è all’altro capo del mondo, ci sono fusi orari non indifferenti. E, per giunta non ci saranno spettatori alle partite. Tutti sappiamo quale importanza abbia il pubblico per il nostro amato campione. Insomma, una triste rinuncia, ma forse non troppo».