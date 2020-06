Tornato nel Team Suisse di Coppa Davis, Luca Margaroli guarda a questa stagione con sentimenti contrapposti: da una parte la preoccupazione per una ripresa delle competizioni ancora lontana, dall’altra la voglia di proporre a Cadro un progetto coinvolgendo un bel numero di professionisti elvetici.

Partiamo da lontano, cioè dalla prima settimana di marzo quando la Svizzera è stata battuta in Perù. Cosa ha significato quella sconfitta?

«È stato un risultato amaro. Tutti, a incominciare dal sottoscritto e da Laaksonen, siamo un po’ responsabili. Potevamo dare di più. Il successo era nelle nostre corde, ma gli avversari sono stati più bravi di noi. Per il mio ritorno in Davis avrei desiderato altro. E invece, sempre che si possa giocare, nel prossimo mese di settembre dovremo lottare in casa contro...