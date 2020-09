La donna è diventata il capro espiatorio della vicenda, tanto che per poterla insultare sono state diffuse le coordinate dei suoi profili social. La donna è stata dipinta come un’alcolizzata malintenzionata, fan di Federer e Nadal, e la sua reazione è stata identificata dagli haters come una «messa in scena». Per attaccarla c’è anche chi ha fatto riferimento alla morte di suo figlio, John Clark, rimasto ucciso in un incidente in bicicletta nel 2008, all’età di 25 anni. «Non preoccuparti, ti unirai presto a lui», ha scritto un fan di Djokovic.