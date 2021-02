Rafael Nadal (n. 2) non potrà conquistare il suo 21.esimo titolo del Grande Slam domenica a Melbourne. Il mancino di Manacor è infatti stato eliminato in cinque set nei quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas. Questo il risultato: 3-6 2-6 7-6 (7/4) 6-4 7-5. Venerdì, in semifinale, l’ellenico se la vedrà con il russo Daniil Medvedev.