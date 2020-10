Rafael Nadal schianta Novak Djokovic in tre set (6-0, 6-2, 7-5) e si prende il Roland Garros. Per lo spagnolo è la tredicesima vittoria sulla terra rossa di Parigi, ma soprattutto è il ventesimo Slam conquistato in carriera. Ha quindi eguagliato il record di Roger Federer. Oltre ai tredici trionfi alla Porte d’Auteuil, l’iberico si è imposto quattro volte agli US Open di New York, due sull’erba di Wimbledon e una agli Australian Open di Melbourne.