«Fa davvero male vedere tutta la devastazione ad Haiti», ha twittato Naomi Osaka. «Sto per giocare in un torneo questa settimana e donerò tutte le mie vincite finanziarie agli sforzi di soccorso ad Haiti. So che il sangue dei nostri antenati è forte, andremo avanti», ha aggiunto la 23.enne numero due del mondo.