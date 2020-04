Ci sono sport di contatto e altri nei quali i contendenti possono tenersi a debita distanza. Ci sono discipline di gruppo e attività individuali. Tutte, di questi tempi, devono osservare i principi basilari dettati da chi governa e, soprattutto, dagli esperti che indicano le vie da seguire. Già, comunque, si inizia a parlare di allentamenti delle regole o, meglio, della possibilità di riprendere gli allenamenti. Qualcuno cerca anche di proporre soluzioni. Lo ha fatto Giuseppe Canova, presidente della federazione cantonale di tennis (ArTT).

La lettera a Bertoli

Canova ha inviato una lettera al Consigliere di stato Bertoli e alla quarantina di club e centri tennistici regionali, chiedendo di esaminare la proposta suggerita poco tempo fa da René Stammbach (presidente di Swiss Tennis) e in parte pubblicata sulla stampa nazionale (vedi anche www.swisstennis.ch). «In questo momento lo sport dovrebbe avere più attenzione da parte delle autorità federali e cantonali – si legge nella missiva – : per la ripartenza dello stesso bisognerà fare una distinzione tra sport individuale e senza contatto – che può permettere una graduale ripartenza – e quello di gruppo dove il contatto è in sostanza inevitabile».

Canova sottolinea che la federazione cantonale intende continuare a rispettare nel modo più rigoroso possibile le regole che saranno dettate nelle prossime settimane, ma ci tiene anche ad evidenziare che il tennis è uno sport individuale – e non di squadra – e che si può praticare mantenendo le distanze di sicurezza.

Gli oltre quaranta club e centri affiliati sarebbero, a detta di Canova, pronti a ripartire con molta attenzione per il contenimento del rischio di contagio e con una serie di misure facilmente attuabili e implementabili da subito.

Apertura ridotta

In pratica, le richieste di apertura suggerite da Swiss Tennis sarebbero contenute in limiti particolari che possono essere così riassunti: «Apertura dei soli campi e, se ritenuto utile dagli esperti, anche in forma ridotta; fasce orarie per persone vulnerabili e over 65; club house chiuse, spogliatoi e docce non agibili e disinfettanti a disposizione sui campi».

Ma cosa dice Canova in merito all’attività agonistica, che pure ha un ruolo importante in seno alla federazione?

«Swiss Tennis è stata da subito chiara, spostando da maggio a metà agosto l’inizio degli Interclub, che a livello nazionale dovrebbero dare il via alla vera ripresa del tennis competitivo».

Gli spostamenti delle date non riguarderebbero per contro gli Interclub juniores e, in particolare, quelli della serie A, già programmati per l’inizio di agosto, sempre che non sia in arrivo una seconda ondata di coronavirus. “Per tornare all’attività agonistica cantonale – prosegue il presidente Canova – il mese delle varie competizioni (ndr: campionati ticinesi e quant’altro) è quello di settembre. Se tutto dovesse andare per il meglio, potremmo anche non dover modificare i calendari».

Insomma, un po’ come per l’equitazione e per il golf, altri sport che rientrano nella categoria delle discipline individuali, il tennis sta cercando di trovare soluzioni che possano andare incontro soprattutto alle esigenze degli sportivi di base. Cosa si aspetta Canova dalle autorità e, in seconda analisi, dai responsabili dei club ticinesi? «La mia speranza è che vi sia innanzitutto una pronta risposta. Sono consapevole del fatto che non tutti i club o i centri siano in grado di offrire subito le garanzie che noi chiediamo. I dirigenti sapranno comunque trovare soluzioni per far applicare quanto auspicato. Lo scopo, in definitiva, è quello di consentire una ripartenza graduale, anche per cercare di far allentare la pressione o diminuire l’esasperazione che si avverte quasi ovunque in questo momento. Magari con il rischio che qualcuno finisca per scavalcare le direttive e che devono sempre essere rispettate».

